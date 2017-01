Montpellier : Nicollin tient à Hantz !

Montpellier : Nicollin tient à Hant z ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entre Frédéric Hantz et Louis Nicollin, la guerre est déclarée. Déçu des récentes déclarations de son président, l'entraîneur montpelliérain ne se voit pas prolonger l'aventure au-delà de la saison en cours. Alors qu'il n'en finit plus de se payer la tête de son technicien, le dirigeant héraultais ne l'entend pourtant pas de cette oreille. "A moins qu'il ne soit demandé par Manchester United... Il est sous contrat, ça se terminera dans un an et demi sauf si on descend. Ou alors peut-être que lui voudra partir mais là, ce sera sans indemnités, prévient Loulou dans les colonnes de L'Equipe. Il faudrait vraiment qu'il fasse une grosse connerie. Moi, je n'ai jamais eu envie de le virer. J'ai dit ça parce que j'étais enragé par la manière inadmissible dont on a été éliminés des deux Coupes. J'ai piqué une crise mais oh, si je n'ai pas le droit de gueuler après avoir laissé filer le match à Nantes et perdu 5-0 à Lyon, où on va ?" Dans un couple, les disputes ne mènent pas toujours au divorce. Même les plus grosses. Dans un couple, les disputes ne mènent pas toujours au divorce. Même les plus grosses.

