Lyon : Depay d'accord pour venir !

Lyon : Depay d'accord pour veni r ! « Par Romain Rigaux - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Priorité de l'Olympique Lyonnais pour renforcer son secteur offensif cet hiver, l'ailier de Manchester United, Memphis Depay (22 ans, 4 apparitions en Premier League cette saison), est intéressé par le challenge. C'est en tout cas ce qu'affirme le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. "Pour le moment, leur demande n'est pas dans nos cordes, indique le patron des Gones au quotidien Le Parisien. On aura tout tenté. Memphis a vraiment envie de venir à Lyon, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelque temps. On s'accroche." Les Red Devils ont repoussé la deuxième offre de Lyon estimée à 15 millions d'euros et réclament près de 20 millions d'euros pour lâcher le Batave. Les Red Devils ont repoussé la deuxième offre de Lyon estimée à 15 millions d'euros et réclament près de 20 millions d'euros pour lâcher le Batave.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+