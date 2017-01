Arsenal : la mise au point d'Alexis Sanchez « Par Romain Rigaux - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En discussions depuis de nombreuses semaines pour une prolongation de son contrat à Arsenal, qui se termine en juin 2018, Alexis Sanchez (28 ans, 21 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) fait patienter les supporters du club londonien. Mais l'ailier chilien a tenu à faire une mise au point alors que certains médias anglais évoquent un malaise. "Je me sens comme un joueur important et mes coéquipiers me le font savoir chaque jour. J’essaye de montrer que je suis un joueur important, tous les jours, match après match. Je crois que nous avons les joueurs et la qualité pour gagner beaucoup de choses. Je suis heureux et à l’aise au club. Je veux donner aux supporters un nouveau titre", a indiqué l'ancien Barcelonais sur la chaîne Youtube d'Arsenal. Des formations, dont le PSG (voir ici), souhaitent tout de même profiter de la situation l'été prochain pour tenter un transfert. Des formations, dont le PSG (), souhaitent tout de même profiter de la situation l'été prochain pour tenter un transfert.

