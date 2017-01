OM : Nicollin met la pression pour Sanson

Alors qu'il a convaincu le joueur avec un contrat de quatre ans et demi, l'Olympique de Marseille tarde à boucler le transfert de Morgan Sanson (22 ans, 20 matchs et 3 buts en L1 cette saison). S'il est d'accord pour céder son milieu de terrain, Louis Nicollin se montre toutefois ferme concernant l'indemnité de transfert. Et le président montpelliérain menace aujourd'hui de tout faire capoter si les dirigeants olympiens ne se pressent pas.

"Il ne partira pas si on n'a pas quinze briques et il faut qu'ils se dépêchent. Sinon, ils font leur vie et ils arrêtent de nous emmerder. On ne va pas le brader", lâche ainsi le dirigeant héraultais, interrogé par L'Equipe. Sanson, c'est donc 15 millions d'euros. Soit un peu plus que l'OM propose jusqu'ici : 12 millions d'euros bonus compris.