Lille : Lopez confirme deux pistes !

Lille : Lopez confirme deux piste s ! « Par Romain Rigaux - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les deux premières recrues de l'ère Gérard Lopez à Lille pourraient être l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Anwar El Ghazi (21 ans, 11 matchs en championnat cette saison), et le défenseur de Cerro Porteno, Junior Alonso (23 ans). Ces pistes évoquées ces derniers jours ont été confirmées par le nouveau propriétaire du LOSC. "J’ai cru voir ces noms quelque part... Je les connais. C’est en bonne voie", a confié Lopez à RMC. "On a essayé de cibler des joueurs qui correspondent à notre projet. Ce sont des joueurs entre 20 et 24 ans. Il faut des joueurs de projet. Prendre des joueurs qui vont donner un coup de main cette année et peut-être l’année prochaine, en prêt, ne correspond pas à la mentalité de ce qu’on est en train de faire. Il nous faut des joueurs qui soient quasiment au top d’ici deux ans", a ajouté le patron des Dogues. Lopez a également indiqué rechercher trois à quatre renforts cet hiver. Lopez a également indiqué rechercher trois à quatre renforts cet hiver.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+