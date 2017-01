Man Utd : Ibra veut "plus que la perfection" « Par Romain Rigaux - Le 17/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un passage à vide en septembre-octobre, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 20 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) refait parler la poudre sous les couleurs de Manchester United avec 13 buts inscrits lors de ses 13 derniers matchs. Décisif face à Liverpool (1-1) dimanche en inscrivant le but égalisateur, l'attaquant suédois conserve une motivation intacte. "Je veux toujours atteindre non pas la perfection, mais plus que la perfection, à chaque match, et même à l'entraînement. La pression que vous exercez sur moi est un jeu d'enfant à côté de celle que je m'impose à moi-même. Je ne suis jamais satisfait tant que je n'ai pas obtenu ce que je veux. Et ce que je veux, c'est gagner", a expliqué l'ancien Parisien dans des propos rapportés par SFR Sport. Zlatan, un modèle de professionnalisme pour ses coéquipiers. Zlatan, un modèle de professionnalisme pour ses coéquipiers.

