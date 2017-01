PSG : Verratti désigne les leaders du groupe « Par Eric Bethsy - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic l’été dernier, le Paris Saint-Germain est souvent critiqué pour l’absence de vrai leader dans son effectif. Des commentaires que Marco Verratti (24 ans, 15 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ne comprend pas, lui qui estime que le Suédois a bien deux héritiers au club francilien. "Thiago Silva et Thiago Motta sont les vrais leaders de cette équipe, a révélé le milieu italien dans sa chronique pour Goal. Je suis encore un jeune joueur et j'apprends à leurs côtés. Ils ont simplement plus d'expérience que moi. Cela ne m'empêche pas de parler dans le vestiaire quand ça ne va pas. Depuis que Zlatan n'est plus là, on ne manque pas de leaders, ils sont juste différents. Mais il nous a aussi laissé sa mentalité. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre à ceux qui n'étaient pas là." L'attaquant de Manchester United a vraiment laissé son empreinte dans le vestiaire parisien. L'attaquant de Manchester United a vraiment laissé son empreinte dans le vestiaire parisien.

