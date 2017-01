OM : Domenech fustige l'aberration Payet... « Par Damien Da Silva - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de ce mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille tente de s'attacher les services du milieu de West Ham Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech, le club phocéen ne devrait pas réaliser un investissement important pour un élément offensif... "Payet, c’est une aberration. Dans la stratégie de recrutement, ça n’a pas de sens. L’OM se bat pour renforcer un secteur où ils ont déjà du monde. Les points faibles ne sont pas offensifs, mais uniquement en défense. Avec 40 millions (montant présumé pour acheter Payet, ndlr), on peut trouver un ou deux défenseurs. Avec Payet, l’OM aura toujours les mêmes problèmes défensifs", a déploré le technicien tricolore sur Europe 1. Après la défaite de Marseille face à Monaco (1-4) dimanche en Ligue 1, il est difficile de donner tort à Domenech... Cependant, l'OM a tout de même l'intention de recruter un latéral gauche (voir brève 8h30), en plus de Morgan Sanson et de Payet. Après la défaite de Marseille face à Monaco (1-4) dimanche en Ligue 1, il est difficile de donner tort à Domenech... Cependant, l'OM a tout de même l'intention de recruter un latéral gauche (), en plus de Morgan Sanson et de Payet.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+