PSG : Aurier se prononce sur son avenir

Annoncé dans le viseur de plusieurs équipes européennes, dont le Milan AC récemment (voir ici), le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier (24 ans, 11 matchs en L1 cette saison) n'a pas l'intention de quitter le club de la capitale. A l'occasion d'une interview accordée à Foot Mercato, l'Ivoirien a affiché son envie de rester au PSG.

"Aujourd’hui, je suis très bien au PSG. Tout se passe bien pour moi. Le club me fait confiance. L’entraîneur me fait confiance. Mes partenaires aussi. Je suis bien et je ne vois pas pourquoi je songerais à quitter le PSG. Je suis bien dans un groupe qui vit bien et j’ai la confiance de tout le monde. Ils me donnent tous de la force au quotidien", a confié le défenseur.

Une mise au point claire d'Aurier, lié avec le champion de France en titre jusqu'en juin 2019.