PSG : un œil sur Manolas ?

Lors de ce mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain pourrait mettre la main sur un défenseur central afin de renforcer l'effectif à la disposition de l'entraîneur Unai Emery. Cependant, le club de la capitale ne devrait pas réaliser un investissement important puisque Thiago Silva et Marquinhos resteront titulaires.

Et pourtant, selon Calcio Mercato, le PSG surveille attentivement la situation du joueur de l'AS Roma Kostas Manolas (25 ans, 17 matchs en Serie A cette saison), qui figure déjà sur les tablettes de Manchester United et de l'Inter Milan. Auteur de belles performances avec la Louve, le Grec a été récemment estimé à plus de 40 millions d'euros ! On voit mal le PSG mettre une telle somme sur un simple remplaçant...