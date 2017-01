OM : Gomis lance un message à Payet

Annoncé avec insistance à l'Olympique de Marseille, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a entamé un bras de fer avec West Ham afin de quitter le club britannique cet hiver. Au courant de l'intérêt de son équipe pour l'international français, l'attaquant phocéen Bafétimbi Gomis (31 ans, 19 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a envoyé un message à Payet devant les médias.

"Vu notre marge de progression, la manière dont travaille le coach et l'ambition de nos dirigeants, on espère tous avoir des renforts au mercato. On a des moyens, un entraîneur de renommée internationale, Andoni Zubizarreta qui n'est plus à présenter. J'attends Payet avec impatience s'il peut venir", a lancé le capitaine de l'OM.

Présent à Londres ce lundi pour négocier la venue du Tricolore (), le président marseillais Jacques-Henri Eyraud va-t-il réussir cet énorme coup ?