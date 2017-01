West Ham : Noble en colère contre Payet

Déterminé à quitter West Ham cet hiver, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a entamé un bras de fer avec le club britannique. Pris en grippe par les supporters des Hammers, l'international français a également agacé ses partenaires et notamment le capitaine Mark Noble (29 ans, 19 matchs et 2 buts en Premier League cette saison).

"Je suis en colère et dégoûté car c'est l'un des meilleurs joueurs que je connaisse. Nous étions proches, mais cela fait deux ou trois semaines qu'on ne se parle plus. Je ne sais pas pourquoi il veut partir. S'il ne veut plus jouer pour l'équipe, il vaut mieux qu'il parte", a lâché l'Anglais pour The Sun.

Pour rappel, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud se trouve à Londres ce lundi pour négocier la venue de Payet ().