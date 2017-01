Man Utd : Redknapp s'enflamme pour Ibra « Par Youcef Touaitia - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Meilleur buteur de Premier League avec Diego Costa et Alexis Sanchez, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 20 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) brille de mille feux avec Manchester United. Épatant ces dernières semaines, le Suédois est désormais félicité par les consultants, stupéfaits par son niveau. L'ancien entraîneur de Tottenham Harry Redknapp s'est montré très élogieux à l'égard de l'ancien Parisien. "C'est une véritable honte de ne pas avoir vu Ibrahimovic plus tôt dans sa carrière en Premier League. Il ressemble au même joueur que j'ai vu à l'Ajax lorsqu'il avait 20 ans, a estimé l'Anglais dans les colonnes du Daily Mail. Certes, il s'économise sur le terrain et gère ses efforts, mais devant le but, il reste redoutable. Sa faculté à marquer des buts incroyables et très importants n'a pas diminué depuis son arrivée." Un bel hommage de Redknapp au Red Devil. Un bel hommage de Redknapp au Red Devil.

