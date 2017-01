Liverpool : Wright conseille le PSG à Sturridge « Par Youcef Touaitia - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Freiné par des blessures récurrentes, l'attaquant Daniel Sturridge (27 ans, 12 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) ne fait pas partie des premiers choix de Jürgen Klopp du côté de Liverpool. Du coup, un départ est envisageable pour l'Anglais, qui a été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain l'été dernier. Pour la légende d'Arsenal Ian Wright, le club français serait une bonne idée afin que le Britannique puisse retrouver son meilleur niveau. "Il devrait aller ailleurs pour se revitaliser. Je ne sais pas si cela se produira dans notre pays. Il a été dans toutes les meilleures équipes, sauf Arsenal, a estimé l'ex-international anglais pour The Sun. Quand on regarde, on peut penser à une équipe comme le PSG. Je pense que Sturridge est fantastique, c’est un super joueur. Mais ça ne va pas le faire à Liverpool." Un Sturridge au top de sa forme serait une excellente option pour renforcer le secteur offensif du PSG. Un Sturridge au top de sa forme serait une excellente option pour renforcer le secteur offensif du PSG.

