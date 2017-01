Monaco : Falcao quand même partant ?

Monaco : Falcao quand même partan t ? « Par Youcef Touaitia - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche (voir ici), le vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasilyev assurait que le leader de Ligue 1 avait reçu une offre conséquente venue de Chine pour un de ses joueurs. A en croire L'Equipe, ce serait bel et bien l'attaquant Radamel Falcao (30 ans, 14 matchs et 12 buts en L1 cette saison), qui se retrouverait dans les petits papiers du Tianjin Quanjian. Si le dirigeant monégasque a annoncé qu'il ne céderait pas ses cadres cet hiver, la porte n'est visiblement pas complètement fermée. Et pour cause, la formation asiatique, recalée suite à sa première offre de 50 millions d'euros, pourrait surenchérir et proposer 60 millions d'euros dans les prochains jours. Un chèque qui pourrait infléchir la position des dirigeants asémistes, qui avaient investi la même somme en 2013 pour déloger le Colombien de l'Atletico Madrid. Après deux saisons ratées du côté de Manchester United et Chelsea, revendre le Cafetero en récupérant le montant payé au moment de son arrivée constituerait un véritable coup de génie de la part de l'ASM. Un chèque qui pourrait infléchir la position des dirigeants asémistes, qui avaient investi la même somme en 2013 pour déloger le Colombien de l'Atletico Madrid. Après deux saisons ratées du côté de Manchester United et Chelsea, revendre le Cafetero en récupérant le montant payé au moment de son arrivée constituerait un véritable coup de génie de la part de l'ASM.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+