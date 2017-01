Roma : Spalletti confirme pour Feghouli « Par Youcef Touaitia - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été, l’ailier Sofiane Feghouli (27 ans, 10 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) vit une saison difficile avec West Ham. Si l’éventuel départ de Dimitri Payet représenterait pour lui une opportunité de gagner sa place dans le onze de Slaven Bilic, l’Algérien pourrait également mettre les voiles cet hiver. En effet, l’AS Rome serait très avancée dans ce dossier et l’entraîneur Luciano Spalletti s’en cache à peine. "Feghouli ? Le club m’a donné exactement la même réponse qu’elle a pu vous dire. Pour l’instant, je sais juste que les dirigeants travaillent sur le joueur de West Ham. Mais un grand nombre d’éléments seront essentiels, alors que nous avons de jeunes joueurs assez forts", a assuré le coach italien en conférence de presse. Un joueur qui pourrait apporter un vrai plus à la Louve. Un joueur qui pourrait apporter un vrai plus à la Louve.

