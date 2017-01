Chelsea : 80 M€ pour Müller ?

Chelsea : 80 M€ pour Mülle r ? « Par Youcef Touaitia - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que les rumeurs d'un départ de Diego Costa vers la Chine restent d'actualité, Chelsea pourrait renforcer son secteur offensif cet hiver. A ce titre, le Sunday Express nous informe que le club londonien pourrait déclencher une offensive d'envergure pour recruter Thomas Müller (27 ans, 13 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison). S'il vit une saison compliquée du côté du Bayern Munich, le champion du monde 2014 garde une très belle cote sur le marché des transferts. Le média britannique assure que les Blues seraient prêts à signer un chèque de 80 millions d'euros pour attirer l'Allemand à Londres. Difficile néanmoins de voir l'ogre bavarois se séparer d'un élément incontournable en cours de saison. En revanche, un rapprochement l'été prochain pourrait s'avérer plus judicieux de la part de Chelsea. Difficile néanmoins de voir l'ogre bavarois se séparer d'un élément incontournable en cours de saison. En revanche, un rapprochement l'été prochain pourrait s'avérer plus judicieux de la part de Chelsea.

