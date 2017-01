PSG : Thiago Silva se plaint du calendrier « Par Youcef Touaitia - Le 16/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Engagé dans quatre compétitions, le Paris Saint-Germain va enchaîner 9 matchs entre le 21 janvier à Nantes et le 18 février contre Toulouse. Une série incroyable qui énerve passablement le défenseur central Thiago Silva (32 ans, 15 matchs et 2 buts en L1 cette saison), remonté contre les instances en raison du rythme effréné imposé au club de la capitale. "On a joué beaucoup de matchs. Parfois je ne comprends pas le calendrier. La Fédération pourrait écarter un peu plus les rencontres", a jugé le Brésilien en zone mixte après la victoire sur Rennes (1-0) samedi en Ligue 1. Surtout que le 14 février prochain, le FC Barcelone se présentera au Parc des Princes lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Surtout que le 14 février prochain, le FC Barcelone se présentera au Parc des Princes lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

