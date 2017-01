Real : Zidane dédramatise

Après 40 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, le Real Madrid a chuté sur le terrain du FC Séville (2-1) ce dimanche en Liga. Rien de grave pour Zinédine Zidane même si l’entraîneur madrilène regrette d’avoir encaissé deux buts en toute fin de rencontre.

"C'est difficile de prendre deux buts dans les dernières minutes comme ça, après le match qu'on a fait. On méritait mieux, certainement. Mais bon, c'est comme ça. C'est le football, a réagi le Français. Je suis déçu par le résultat parce qu'on espérait mieux. En même temps, on savait que ce jour allait arriver. C'est ce soir, maintenant ça ne va rien empêcher. On doit continuer à travailler. On savait que ça serait compliqué jusqu'à la fin."

En effet, le club andalou revient à un point du Real qui compte un match en moins.