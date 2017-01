Monaco : Bernardo Silva ne s'enflamme pas

Grâce à son large succès à Marseille (1-4) ce dimanche, l’AS Monaco prend la tête du championnat. Pas de quoi s’enflammer pour le milieu monégasque Bernardo Silva (22 ans, 19 matchs et 4 buts en L1 cette saison).

"On a des matchs très difficiles. On va jouer contre Paris, Lorient, Nice… Il y a encore beaucoup de matchs, a tempéré le Portugais interrogé par Canal+. On est bien, on va continuer à travailler pour être premier et pour être champion à la fin de la saison."

Au moins, les Monégasques assument leur ambition de détrôner le Paris Saint-Germain.