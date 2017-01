OM : Gomis évoque les différences avec Monaco Par Eric Bethsy - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lucide après la lourde défaite contre l'AS Monaco (1-4) ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de championnat, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Bafétimbi Gomis (31 ans, 19 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a évoqué les différences entre les deux équipes. "Monaco nous a été supérieur dans tous les domaines, a reconnu l'ancien Lyonnais au micro de Canal+. C'est la différence et la classe qui séparent les deux équipes. On a une équipe en construction même si on a fait des progrès. On sait ce qu'il nous manque. La différence, on la voit dans les prises de balle, ils arrivent toujours à trouver des décalages, la verticalité, un jeu plus huilé. Ils ont des automatismes." Bref, l'OM ne fait pas le poids contre le nouveau leader. Bref, l'OM ne fait pas le poids contre le nouveau leader.

