Atletico : Simeone tacle Cristiano Ronaldo « Par Eric Bethsy - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la petite victoire de l’Atletico Madrid contre le Betis Séville (1-0) samedi en Liga, l’entraîneur Diego Simeone s’est servi de Cristiano Ronaldo (31 ans, 12 matchs et 11 buts en Liga cette saison) pour se défendre. Selon l’Argentin, le résultat compte plus que la manière, comme le prouve le Ballon d’Or 2016 décerné à l’attaquant du Real Madrid... "Vous avez des doutes sur le fait que le résultat soit le plus important ? Regardez qui a gagné le Ballon d'Or", a osé El Cholo, qui considère que le Portugais a seulement profité de ses titres en Ligue des Champions et à l'Euro. On sait que le technicien souhaitait que le trophée soit attribué à son joueur Antoine Griezmann. On sait que le technicien souhaitait que le trophée soit attribué à son joueur Antoine Griezmann.

