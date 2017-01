Bordeaux : Sertic reste proche d'un départ

Annoncé en Major League Soccer, Grégory Sertic (27 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) a démenti une possible arrivée aux Etats-Unis mais reste néanmoins proche d'un départ des Girondins de Bordeaux. A en croire L'Equipe, le milieu de terrain bordelais, qui ne dispose plus que de six mois de contrat, devrait bien quitter les Marine et Blanc avant la fin du mois.

Sertic disposerait de trois pistes concrètes pour poursuivre sa carrière : Nice, le Werder Brême et Villarreal.