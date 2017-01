Caen : Garande a eu peur

Vainqueur face à l’Olympique Lyonnais (3-2) ce dimanche, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, le Stade Malherbe Caen a eu chaud lorsque les Gones ont remonté deux buts juste avant la pause. De quoi inquiéter l’entraîneur Patrice Garande.

"Quand ça finit comme ça, on ne peut que se régaler. Mais on a eu peur à la mi-temps, a reconnu le technicien au micro de beIN Sports. Se faire rejoindre à 2-2 avec notre entame de match… On n’a pas été capable de mettre le troisième but, on a des situations où on n’a pas été assez efficace. Mais on a eu le mérite de ne pas perdre le fil à la mi-temps et de toujours y croire."

Avec un match en retard, Caen sort de la zone rouge.