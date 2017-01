Monaco : la Chine veut Falcao !

Monaco : la Chine veut Falca o ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco est face à un dilemme. Le club de la Principauté voit en effet la Chine s'intéresser de très près à Radamel Falcao (30 ans, 13 matchs et 11 buts en L1 cette saison). Vadim Vasilyev l'a fait savoir sur Canal+ ce dimanche soir. S'il résiste pour l'instant, le vice-président monégasque sait qu'il pourrait être contraint de céder son attaquant colombien si une offre impossible à refuser pour lui et le joueur lui parvient. En cas de départ, l'ASM pourrait ainsi récupérer ses 60 millions d'euros investis sur El Tigre en 2013. Voire un peu plus... Mais la perte sportive serait énorme dans la course au titre, Falcao ayant retrouvé son meilleur niveau cette saison (16 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues). Pour l'heure, Monaco a choisi de conserver sa star. Mais rien ne dit que le Colombien terminera la saison sur le Rocher... "La Chine est devenue un acteur très important avec les sommes qu'ils mettent sur les joueurs, et les Chinois sont sur un de nos joueurs. On résiste, je suis obligé de penser comme un dirigeant, pour le bien du club. Bien évidemment je veux garder les joueurs et gagner des trophées, mais il n'y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n'importe quelle offre", a ainsi révélé Vasilyev. "La Chine est devenue un acteur très important avec les sommes qu'ils mettent sur les joueurs, et les Chinois sont sur un de nos joueurs. On résiste, je suis obligé de penser comme un dirigeant, pour le bien du club. Bien évidemment je veux garder les joueurs et gagner des trophées, mais il n'y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n'importe quelle offre", a ainsi révélé Vasilyev.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+