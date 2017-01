L1 : Caen 3-2 Lyon (fini)

Au terme d’un match riche en spectacle et en intensité, le Stade Malherbe Caen a battu l’Olympique Lyonnais (3-2) ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire méritée pour le SMC !

Ce sont effectivement les Caennais qui dominaient une bonne partie du premier acte. Grâce à un énorme pressing au milieu de terrain, les hommes de Patrice Garande étouffaient les Gones, incapables de sortir balle au pied et qui subissaient les vagues adverses. Après une superbe parade de Lopes sur un coup-franc de Rodelin, Caen ouvrait logiquement le score sur un but contre son camp de Cornet (1-0, 8e).

Et la domination des locaux se poursuivait jusqu’au penalty obtenu par l’omniprésent Delaplace et transformé par Santini (2-0, 28e). On ne reconnaissait pas l’OL ! Mais la formation de Bruno Genesio réagissait en fin de première période et obtenait à son tour un penalty justifié sur une main d’Adéoti. L’occasion idéal pour Lacazette qui réduisait le score (2-1, 35e), avant de profiter d'un bon centre de Cornet pour égaliser juste avant la pause (2-2, 45e). Lyon s'en sortait bien… La preuve, Caen reprenait le contrôle au retour des vestiaires.

Secoué, l’OL ne pouvait que constater les dégâts lorsque Santini concluait une superbe action caennaise de la tête (3-2, 61e). De quoi lancer une fin de match complètement folle ! Le ballon allait d’un but à l’autre avec plusieurs situations chaudes des deux côtés ! On croyait même à l’égalisation de Lyon sur les tentatives de Lacazette, Cornet et surtout la frappe de Tousart déviée par Vercoutre sur la barre. Caen a eu chaud mais mérite sa victoire qui lui permet de sortir de la zone rouge.