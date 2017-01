Auxerre : G. Roux - "c'est de la folie" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 19e de Ligue 2, l'AJ Auxerre se bat pour ne pas descendre en National. Pour l'aider à remonter au classement, les propriétaires chinois du club icaunais pourraient nommer Jean-Pierre Papin entraîneur, directeur sportif et ambassadeur de la formation bourguignonne ! Incompréhensible pour Guy Roux. "C’est de la folie. S’il fait les trois, il y a quelque chose qu’il ne fera pas bien. Si c’est l’ambassadeur, ça me va. Je n’en ai pas besoin. Eux, si. Mais si c’est l’entraîneur… C’est une question de bon sens. Daury (Cédric Daury est l'actuel entraîneur de l'AJA, ndlr) est très efficace. II pourrait former un très bon tandem avec Papin, comme Garande et Caveglia à Caen. Au moins, qu’on en cause", réclame dans L'Equipe Guy Roux (78 ans), aujourd'hui administrateur représentant l'association AJA qui détient 40% des parts du club. Papin arrive en terrain conquis visiblement... Papin arrive en terrain conquis visiblement...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+