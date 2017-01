L1 : Marseille 1-4 Monaco (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour assister à un grand match, il faut deux grandes équipes. On en a vu une grande, l'Olympique de Marseille, pendant une mi-temps, et une exceptionnelle, l'AS Monaco, pendant toute la partie. En s'imposant 4-1 au Vélodrome, les Monégasques, nouveaux leaders du championnat, ont frappé un énorme coup sur la Ligue 1 ce dimanche. Les Olympiens se montraient très vite dangereux mais Subasic sauvait l'ASM devant Cabella à bout portant. C'est finalement le club de la Principauté qui ouvrait le score. Excentré sur le côté gauche, Lemar prenait tout son temps pour ajuster Pelé d'un lob génial (0-1, 15e). Un coup de génie de l'ancien Caennais qui faisait très mal à des Olympiens entrés dans cette partie avec de bonnes intentions. Euphoriques, les Monégasques enfonçaient le clou immédiatement. Servi par Sidibé dans le dos de Fanni, Falcao ajustait parfaitement Pelé (0-2, 21e). Malgré ces deux buts encaissés, le Vélodrome continuait de chanter fort pour pousser son équipe à revenir. Cabella était à deux doigts de marquer encore une fois mais sa tête manquait le cadre d'un rien. Gomis étant ensuite privé d'un but, même si Subasic ne s'était pas employé, pour un hors-jeu inexistant. C'est finalement Rolando, de la tête, qui réduisait l'écart pour l'OM (1-2, 28e). Tout sauf immérité pour des Marseillais volontaires. Entre deux équipes portées vers l'avant, ce match était absolument passionnant. Au terme d'un contre rondement mené, Monaco pouvait reprendre ses distances avant la pause mais Sidibé butait sur Pelé. Ce n'était que partie remise. Car l'intenable Bernardo Silva y parvenait d'un coup de tête fantastique sur un centre de Touré (1-3, 45e). La conclusion d'une première mi-temps complètement dingue. Au retour des vestiaires, l'ASM mettait fin au suspense par Bernardo Silva, encore lui (1-4, 56e). Cette fois, le Vélodrome arrêtait de donner de la voix. Les Olympiens, abattus, ne pouvaient pas se relever. Pas rassasiés, les hommes de Leonardo Jardim continuaient eux d'aller de l'avant pour marquer encore et encore... Incroyable. Avec ce succès, l'ASM s'empare donc de la tête du championnat aux dépens de Nice. Et les Monégasques font plus que jamais de superbes leaders. L'OM a pu lui s'apercevoir qu'il avait encore énormément de travail avant de redevenir une grande équipe... Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

