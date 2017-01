PSG : Kluivert parle d'Augustin et Ikoné Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Unai Emery l'a affirmé plusieurs fois ces derniers jours : il aimerait voir partir ses jeunes attaquants Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) et Jonathan Ikoné (18 ans, 4 matchs en L1 cette saison) en prêt cet hiver. Une option qui ne plaît pas vraiment au premier cité, lequel aimerait plutôt rester au Paris Saint-Germain et obtenir un temps de jeu plus conséquent. Patrick Kluivert a évoqué ces deux dossiers après la victoire des champions de France à Rennes samedi (1-0). "Augustin est toujours dans le groupe, mais on ne peut pas faire jouer tout le monde à chaque match, a rappelé le directeur du football du PSG dans des propos relayés par Goal. Ikoné sera peut-être prêté à Montpellier, mais pour l’instant je ne peux rien dire." En plus de Montpellier lui aussi, Augustin intéresse également Saint-Etienne. En plus de Montpellier lui aussi, Augustin intéresse également Saint-Etienne.

