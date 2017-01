OM : Cabella tend les bras à Sanson

Comme nous vous l'indiquons depuis plusieurs jours maintenant, Morgan Sanson (22 ans, 20 matchs et 3 buts en L1 cette saison) pourrait quitter Montpellier pour l'Olympique de Marseille cet hiver. Sur la Canebière, le milieu de terrain héraultais retrouverait son ancien partenaire au MHSC, Rémy Cabella (26 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"Je ne l’ai pas appelé, mais on échange sur Snapchat. Je le connais bien. S’il nous rejoint à l’OM, ce serait bien pour lui et pour nous. Il a le profil idéal pour s’intégrer, j’adore Morgan, sur le terrain et en dehors", a confié Cabella à L'Equipe.

Reste maintenant aux dirigeants marseillais à signer un gros chèque...