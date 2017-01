Dortmund : Aubameyang calme le jeu avec le Real « Par Eric Bethsy - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n’est un secret pour personne, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 15 matchs et 16 buts en Bundesliga cette saison) rêve de rejoindre le Real Madrid. Une volonté affichée qui fait beaucoup parler, et qui a obligé l’attaquant du Borussia Dortmund à mettre les choses au clair. "Dortmund ou Real ? Pour l’instant, Dortmund. Je pense qu’on va arrêter de parler de Madrid, a réagi le Gabonais dans un entretien accordé à RMC. Ce n’est pas le moment de parler de ça, surtout que je me sens vraiment bien à Dortmund. Le challenge est encore plus beau. C’est sûr qu’on est un des top clubs, mais pas vraiment comme le Barça, Madrid ou le Bayern. Ce serait beau de gagner des titres avec cette équipe de Dortmund et j’espère le faire." On imagine que les dirigeants allemands ne sont pas étrangers à ce changement de discours... On imagine que les dirigeants allemands ne sont pas étrangers à ce changement de discours...

