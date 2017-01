PSG : Emery et la sortie de Cavani « Par Eric Bethsy - Le 15/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Muet face au Stade Rennais samedi, pour le compte de la 20e journée de championnat, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (29 ans, 18 matchs et 18 buts en L1 cette saison) n’a pas caché sa frustration à sa sortie à la 70e minute. Il faut dire que l’Uruguayen avait manqué une énorme occasion en tout début de rencontre. Pas de quoi inquiéter son entraîneur Unai Emery. "Nous voulons qu’il marque, il le veut aussi. Il a loupé, mais il a fait un bon travail, a commenté l’Espagnol. Il a fait la passe à Thiago Motta en seconde période. Il a fait le pressing que nous voulons. Après, on a mis Hatem Ben Arfa pour continuer son travail. S’il était mécontent de sortir ? C’est normal, tous les joueurs veulent jouer. C’est la caractéristique du joueur. Il veut aider plus l’équipe." Après l’incident avec Marco Verratti en octobre dernier, le technicien ne prend pas le risque de laisser la polémique s’installer. Après l’incident avec Marco Verratti en octobre dernier, le technicien ne prend pas le risque de laisser la polémique s’installer.

