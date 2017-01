Lyon : Aulas évoque le dossier Depay

L'Olympique Lyonnais espère réussir un ou deux gros coups sur le marché des transferts cet hiver. Jean-Michel Aulas a ainsi confirmé travailler actuellement sur le dossier de l'attaquant néerlandais de Manchester United Memphis Depay (22 ans, 4 matchs en Premier League cette saison), qui serait également visé par le Paris Saint-Germain (voir la brève d'hier à 08h13).

"On y travaille sans cesse, on avance chaque jour un peu plus et c'est très complexe pour un club comme nous. On aura tout tenté sans regret", a ainsi indiqué le président lyonnais sur Twitter. S'il parvenait à obtenir le renfort de l'international batave (27 sélections, 5 buts), l'OL frapperait là un gros coup sur le marché des transferts.