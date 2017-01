Montpellier : Hantz rend hommage à ses joueurs

En grand danger, Frédéric Hantz a vu son équipe de Montpellier être accrochée par Dijon à domicile (1-1). Mais l'entraîneur du MHSC a apprécié de voir ses troupes s'arracher pour prendre un point.

"La préparation de nos actions et nos enchaînements ont été bons, mais on a manqué de clairvoyance dans la finition. Dijon aurait pu l’emporter, c’est vrai, mais on a produit du jeu et on s’est créé des occasions. Je retiens que le groupe s’est battu jusqu’au bout pour arracher ce point, c’est important. On a une saison avec des hauts et des bas, mais les joueurs s’accrochent et font du mieux possible", a réagi l'Aveyronnais après la rencontre.