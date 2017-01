PSG : mission accomplie pour Matuidi

Vainqueur 1-0 à Rennes grâce à un but de sa recrue Draxler, le Paris Saint-Germain met la pression sur Monaco et Nice. Les Parisiens, emmenés par un énorme Verratti, ont livré un match plein en Bretagne. Mission accomplie pour Blaise Matuidi (29 ans, 19 matchs en L1 cette saison).

"Il y a peut-être des choses à améliorer mais on avait besoin de confiance à l'extérieur et on a gagné. Il fallait être costaud. A domicile, on est fort, il faut l'être à l'extérieur aussi, ça passe par des victoires comme celle-ci", a réagi le milieu parisien après la rencontre.