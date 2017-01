L1 : Rennes 0-1 Paris SG (fini)

Même s'il ne s'est imposé que par un petit but d'écart, le Paris Saint-Germain a fait preuve de maîtrise à Rennes ce samedi. Offensivement pendant une heure, puis défensivement durant la dernière demi-heure. A l'image de Verratti, d'abord génial puis gros travailleur.

Après moins d'une minute de jeu, les Parisiens pouvaient déjà ouvrir le score. Seul face à Costil, Cavani n'avait plus qu'à marquer mais l'Uruguayen, déjà très maladroit mercredi contre Metz, trouvait le moyen de la mettre à côté... Unai Emery n'en revenait pas. Etouffé, le club breton devait s'en remettre à son gardien, décisif devant Draxler, préféré à Di Maria, puis Matuidi.

A la demi-heure de jeu, fauché dans la surface par Costil, Verratti s'écroulait. Alors qu'on s'attendait au penalty, M. Bastien sifflait au contraire une simulation de l'Italien. Une décision difficile à prendre, le milieu parisien se laissant tomber avant d'être touché par le portier rennais. Le penalty semblait quand même plus évident que la simulation... Verratti a en fait commis l'erreur d'anticiper la faute du gardien adverse. C'est finalement Draxler qui ouvrait le score pour Paris. Décalé par un Verratti de tous les bons coups, l'Allemand ouvrait parfaitement son pied pour loger le ballon au ras du poteau (0-1, 39e). Superbe.

Après la pause, le PSG continuait de maîtriser les débats mais sans parvenir à ajouter ce second but. Les Rouge et Noir en profitaient en fin de match pour mettre enfin un peu de pression devant la cage adverse. Mais sans jamais être réellement dangereux. Très bons collectivement pendant une heure avant de défendre efficaceent, les Parisiens n'ont pas volé ce succès qui leur permet de revenir provisoirement à hauteur de Monaco au classement et à deux points des Niçois.