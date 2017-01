L1 : Rennes-Paris SG, les compos

Le Stade Rennais accueille le Paris Saint-Germain ce samedi (17h) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Pour cette partie, le coach breton Christian Gourcuff est privé de Chantôme, en phase de reprise, et Sio, retenu pour la CAN. En face, l’entraîneur parisien Unai Emery doit composer sans Krychowiak, Lo Celso et Pastore, indisponibles, ainsi qu’Aurier, parti à la CAN. En revanche, Draxler fait bien partie du groupe. Voici les compositions des deux équipes :

Rennes : Costil - Danzé, Mexer, Gnagnon, Baal - Prcic, Fernandes, André, Grosicki - Goucuff, Kalulu.

Paris SG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler.