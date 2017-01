Juve : Higuain compare le club au Real « Par Youcef Touaitia - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à la Juventus Turin, l'attaquant Gonzalo Higuain (29 ans, 18 matchs et 12 buts en Serie A cette saison) n'oublie pas ses belles années passées au Real Madrid. Pour l'Argentin, les deux formations sont d'ailleurs très similaires. "Il peut y avoir un style de football différent de la Juve à Madrid, mais la mentalité est la même : vous devez tout gagner. Ce qui me frappe vraiment et continue de le faire, même après des mois, c'est de voir comment ces joueurs s'entraînent même après avoir remporté cinq Scudetti d'affilée. Lorsque vous voyez des gens comme ça, cela vous donne envie de lutter encore plus fort pour atteindre ces objectifs", a commenté l'Argentin dans un entretien accordé à Tuttosport. Deux clubs immenses qui continuent de gagner au fil des années. Deux clubs immenses qui continuent de gagner au fil des années.

