Barça : Srna refuse de quitter le Shakhtar « Par Youcef Touaitia - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans les petits papiers du FC Barcelone pour occuper le poste de latéral droit, Darijo Srna (34 ans) n'évoluera pas au Camp Nou. Et pour cause, l'ex-international croate a décidé de continuer l'aventure avec le Shakhtar Donestk, où il devrait prolonger son contrat qui expire en juin prochain. "Je suis content de ma décision. J’ai écouté mon cœur, et j’ai décidé de rester au Shakhtar. J’ai fait le bon choix. Je ne m’étendrai pas au sujet de l’intérêt du Barça, ce ne serait pas très professionnel. Le plus important, c’est ce que j’ai décidé. Je veux continuer au Shakhtar", a souligné Srna au micro de Football TV. De son coté, le Barça serait tout proche d'accueillir son homologue du FC Valence, Joao Cancelo. De son coté, le Barça serait tout proche d'accueillir son homologue du FC Valence, Joao Cancelo.

