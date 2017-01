Nantes : les confidences de Gillet sur son futur « Par Youcef Touaitia - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cadre du FC Nantes, le milieu de terrain Guillaume Gillet (32 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n'a jamais caché ses envies de départ l'été dernier. S'il a apprécié la nomination de Sergio Conceiçao à la tête des Canaris, le Belge n'écarte pas un éventuel mouvement d'ici la fin du mercato hivernal. "Tout est ouvert jusqu’à la fin du mercato. On a discuté avec le club d’un départ l’été dernier, ils ont refusé et je comprenais. La nouvelle dynamique me donne envie de faire beaucoup mieux. Mais on ne sait jamais, si un club chinois me téléphone avec une belle proposition (sourire), a plaisanté le Diable Rouge dans les colonnes de L'Equipe. A bientôt trente-trois ans, je n’ai pas envie de galéjer. Avoir loupé l’Euro, ça m’a miné le moral. Je me suis beaucoup interrogé sur mon futur et c’est encore le cas, car chaque décision est lourde de conséquences. Mais je ne regrette absolument pas d’être revenu en France." Nantes retient son souffle ! Nantes retient son souffle !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+