L1 : Angers-Bordeaux, les compos probables

Ce samedi soir (20h), Angers reçoit Bordeaux dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. A cette occasion, l'entraîneur du SCO Stéphane Moulin doit faire sans N'Doye, Toko Ekambi, Pépé et Diedhiou, tous partis à la CAN, mais peut compter sur ses recrues Bérigaud, J. Bamba et A. Bamba. Côté girondin, le coach Jocelyne Gourvennec est privé de Carrasso, Touré et Ménez, blessés. Voici la composition probable des deux équipes.

Angers : Petric - A. Bamba, Traoré, Thomas (c), Manceau - Jean-Tahrat, Santamaria, Mangani - J. Bamba, Bérigaud, Capelle.

Bordeaux : Prior - Sabaly, Lewczuk, Pallois, Poundjé - Toulalan, Plasil (c), Sertic - Malcom, Laborde, Kamamo.