Lyon : le salaire proposé à Ghezzal « Par Youcef Touaitia - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, l'ailier Rachid Ghezzal (24 ans, 14 matchs et 2 buts en L1 cette saison) prolongera-t-il avec l'Olympique Lyonnais ? Alors que le feuilleton dure depuis des mois, l'Algérien, actuellement au Gabon pour disputer la CAN, pourrait gagner son bras de fer avec ses dirigeants. En effet, L'Equipe nous informe ce samedi que le Gone dispose entre ses mains d'une offre très alléchante de la formation rhodanienne, prête à lui offrir un salaire mensuel de 280 000 euros (hors bonus). Un chiffre sensiblement supérieur à ses émoluments actuels (100 000 euros), mais également au-dessus des espérances du joueur l'été dernier. Le temps devenant de plus en plus pressant pour l'OL, le vice-champion de France a visiblement craqué devant la pression mise par son joueur, qui ne s'est toujours pas décidé. Pour rappel, Ghezzal, qui privilégie Lyon, reste dans le viseur de nombreux clubs anglais mais également de l'Atletico Madrid.

