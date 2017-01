Man Utd : comment Mourinho a relancé Pogba « Par Eric Bethsy - Le 14/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Manchester United reste sur neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, c’est en partie grâce aux performances de Paul Pogba (23 ans, 19 matchs et 4 buts en Premier League cette saison). Sans doute perturbé par le prix de son transfert l’été dernier, la recrue à 105 M€ a mis du temps avant de montrer son meilleur visage. Son déclic ? Les conseils de son manager José Mourinho. "Il m'a dit de n'écouter personne, que je devais juste me concentrer sur le terrain et m'amuser. C'est tout ce que je fais, a expliqué le milieu de terrain à la BBC. Il m'a mis à l'aise et m'a donné de la confiance. Il m'a dit : 'Tu sais comment jouer, fais ce que tu veux'. Il me laisse libre sur le terrain. Il me dit de me faire plaisir. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre de la part du manager." Désormais, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps sait comment obtenir la meilleure version de l’international français. Désormais, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps sait comment obtenir la meilleure version de l’international français.

