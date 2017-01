L1 : Lille 1-1 St Etienne (fini) Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- A l’issue d’une rencontre engagée, Lille et Saint-Etienne se sont neutralisés (1-1) ce vendredi soir, lors de la 20e journée de Ligue 1. Équilibré dans les premières minutes, le match tardait à s’emballer entre deux formations parfaitement placées sur le terrain. En confiance, les Verts procédaient en contre et trouvaient la faille sur leur première occasion, Hamouma ne laissant aucune chance à Enyeama sur une frappe qui fracassait la barre (0-1, 17e). Sereins, les hommes de Christophe Galtier pouvaient compter sur Moulin et Veretout qui repoussaient une double occasion incroyable de Terrier puis Benzia. Galvanisés par leur public, les Dogues poussaient pour revenir à la marque mais en face, les Foréziens défendaient parfaitement. Théophile-Catherine, Perrin, les latéraux, l’arrière-garde stéphanoise se montrait impériale face à des attaquants peu inspirés. Tout le contraire de Moulin, une nouvelle fois décisif devant Soumaoro peu avant la pause. Au retour des vestiaires, Lemoine n’était pas loin de doubler la mise mais Enyeama restait vigilant. Trop brouillons, les locaux décevaient et ne parvenaient pas à surfer sur leur belle fin de premier acte. Si l’ASSE maîtrisait les débats, elle pouvait remercier Moulin, une nouvelle fois parfait sur une tentative de Benzia. Malheureusement pour le gardien, De Préville, sur son premier ballon, explosait sa lucarne droite sur une frappe terrible du gauche (1-1, 71e). Sonnés, les Verts restaient debout et fermaient la boutique pour ne pas se faire surprendre de nouveau. Une tactique qui a failli ne pas fonctionner suite à une nouvelle action sublime de De Préville, qui voyait sa frappe du gauche percuter la barre en fin de partie ! Pour assister à une première victoire du LOSC, Gérard Lopez va devoir attendre ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

