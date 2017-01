EdF : Nasri nie être un fauteur de troubles « Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillant avec le FC Séville, le milieu offensif Samir Nasri (29 ans) a décidé de prendre sa retraite internationale en août 2014 suite à sa non sélection pour la Coupe du monde au Brésil. Accusé d'être un fauteur de troubles dans le vestiaire tricolore, l'Andalou a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien accordé à Onze Mondial. "À ce que je sache, je ne suis pas le cerveau d'une secte (sourire). Foutre un vestiaire en l'air, comment je peux faire ça ?, s'est interrogé l'ancien Marseillais. Donc moi, Samir Nasri. Je vais arriver dans le vestiaire de l'équipe de France. Il y aura 23 joueurs. Moi, je vais arriver à retourner 12 remplaçants ? Je vais leur dire: "Venez on fout le bordel, on ne joue plus". Mais vraiment, n'importe quoi ! N'importe quoi ! Et les gens gobent, c'est ça le pire !" Un Nasri très chaud ! Un Nasri très chaud !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+