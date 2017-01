OM : le retour de Payet, Di Meco n'est pas fan « Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ayant fait part de sa volonté de quitter West Ham, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) serait tenté par un retour à l'Olympique de Marseille. Une mauvaise idée pour l'ancien Phocéen Eric Di Meco. "Je ne suis pas sûr que Payet à l’OM soit une bonne idée, aussi bien financièrement que sportivement. A 30-35 millions d’euros, les dirigeants de West Ham vont peut-être réfléchir. Mais quand on sait ce qu’il va coûter en salaire derrière... A la limite, que l’OM fasse Payet, c’est fort sur le marché des transferts au niveau de l’impact, a estimé le consultant sur les ondes de RMC. Mais quitte à faire de l’impact, autant faire comme le PSG l’a fait avec Zlatan, c’est-à-dire de l’impact qui te fait gagner. Mais je le dis, je le répète, je radote même et je suis désolé si cela passe même pour de l’acharnement, mais je suis prêt à passer un samedi entier avec ceux qui pensent le contraire." Visiblement, le possible retour de Payet à l'OM divise. Visiblement, le possible retour de Payet à l'OM divise.

