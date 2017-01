Divers : Nasri allume Gallas !

Divers : Nasri allume Galla s ! « Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est un secret pour personne, Samir Nasri (29 ans, 11 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et William Gallas ne sont pas les meilleurs amis du monde. En cause, des relations exécrables entre les deux hommes du temps où ils évoluaient à Arsenal. Alors que l'ancien footballeur a révélé en novembre dernier avoir échappé à un traquenard de son ex-partenaire en 2009 (voir ici), le milieu offensif du FC Séville a réagi dans un entretien accordé à Onze Mondial. "Il devrait prendre des 'mythopranes', c’est des dolipranes en suppositoire, pour les mythos. Pour commencer, il devrait en prendre, a préconisé l'Andalou. Deuxièmement, le gars dit que son cousin est un policier. Donc son cousin est un policier, il y a des tasers, et il n’intervient pas le policier ? Il laisse des gens te menacer avec des tasers ? Il est 23 heures, tu sors du Costes, il fait nuit, tu arrives à voir dans un sac, d’ailleurs, il n’y a pas eu de sac, un mec accroupi avec des tasers dans un sac, il n’y a pas eu de taser non plus... Arrête de nous prendre pour des cons s’il te plaît. Si tu veux dire les choses, d’accord, mais dis les choses comme elles se sont passées s’il te plaît. Il a dit que j’ai voulu en parler, non, non. Il en parlé à beIN Sports, à L’Équipe du Soir... J’ai un droit de réponse sur ce qu’il a dit. S’il n’en avait pas parlé, jamais je n’en aurais parlé." On attend désormais la réaction de Gallas. On attend désormais la réaction de Gallas.

