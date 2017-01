Liverpool : le joueur de MU que craint Klopp « Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche (17h), Liverpool affronte Manchester United dans le choc de la 21e journée de Premier League. Invaincus depuis 15 matchs toutes compétitions confondues, les Red Devils impressionnent et font logiquement peur à Jürgen Klopp, qui redoute tout particulièrement le milieu offensif Henrikh Mkhitaryan (27 ans, 10 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). "Ils sont plus forts, Mkhitaryan en est l'exemple parfait. Ils utilisent maintenant toutes ses qualités. Il est rapide et technique, les joueurs comme lui sont rares. Un bon finisseur avec une très bonne attitude, il peut jouer à plusieurs postes, c'est un joueur de classe mondiale. Il est plus confiant et ça se voit", a assuré l’Allemand en conférence de presse. L’Arménien jouera-t-il un sale tour à son ancien coach au Borussia Dortmund ? L’Arménien jouera-t-il un sale tour à son ancien coach au Borussia Dortmund ?

