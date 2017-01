West Ham : Payet défendu par Wenger Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter West Ham cet hiver, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a défrayé la chronique outre-Manche ces dernières heures. Pour l’entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, il est difficile d’expliquer la volonté du Français, qu’il défend tout de même. "Le sentiment qu'on a de l'extérieur, c'est que ce n'est pas très positif. C'est très difficile pour moi d'en parler, car je ne sais pas ce qu'il se passe en coulisses. J'espère seulement que West Ham et Dimitri Payet vont régler cette situation. Car vu de l'extérieur, ça a l'air très compliqué, a commenté l’Alsacien en conférence de presse. Ce garçon n'est pas connu pour avoir une mauvaise mentalité. Que lui arrive-t-il soudainement ? Ils sont les seuls à pouvoir l'expliquer." Et si les Gunners, déjà intéressés l’été dernier, devançaient l’Olympique de Marseille dans ce dossier ? Et si les Gunners, déjà intéressés l’été dernier, devançaient l’Olympique de Marseille dans ce dossier ?

