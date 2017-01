PSG : le souhait d’Emery pour Ikoné Par Youcef Touaitia - Le 13/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé tout proche de Montpellier (voir ici), où il devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison, l’ailier du Paris Saint-Germain Jonathan Ikoné (18 ans, 4 matchs en L1 cette saison) va faire le bonheur de son entraîneur, Unai Emery. En effet, le Basque espère que le départ du jeune talent se concrétisera au plus vite. "Ikoné ? Nous nous sommes parlé dimanche, il veut du temps de jeu. Au PSG, il faut mériter sa place et il a beaucoup de qualités. Draxler était blessé mercredi donc Ikoné a joué. Mais c’est surement difficile pour lui d’avoir du temps de jeu, vu l’effectif. C’est normal qu’il veuille être prêté. Je pense qu’il le sera", a évoqué le coach parisien en conférence de presse. Dans l’Hérault, Ikoné devrait avoir l’occasion de se montrer bien plus que dans son club formateur. Dans l’Hérault, Ikoné devrait avoir l’occasion de se montrer bien plus que dans son club formateur.

